Klinik am Südring
Folge 18: Angesaugt
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Eine Frau entdeckt Blut im Sperma ihres Mannes. War ihr Mann ihr untreu? Und: Beim Besuch einer Schülergruppe in der Klinik stellt sich heraus, dass eines der Kinder dringend operiert werden muss. Außerdem: Ein übler Streich führt einen Studenten in die Klinik. Kurz darauf schwebt der junge Mann in Lebensgefahr.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1