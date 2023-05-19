Blutiger ZusammenprallJetzt kostenlos streamen
Folge 114: Blutiger Zusammenprall
45 Min.Folge vom 19.05.2023Ab 12
Ein Pärchen wurde angeblich auf offener Straße überfallen. Doch als die junge Frau untersucht wird, kommen dem Klinikteam Zweifel an der Geschichte. Dann: Der Verlust seiner großen Liebe zieht für einen Teenager lebensbedrohliche Folgen nach sich und stellt die Ärzte vor ein Rätsel! Außerdem: Ein Autoverkäufer hat sich mit Röteln infiziert. Doch besorgniserregender ist das Geständnis seiner Frau.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
