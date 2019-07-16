Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Folge 116

SAT.1Staffel 3Folge 116vom 16.07.2019
Folge 116

Folge 116Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 116: Folge 116

23 Min.Folge vom 16.07.2019Ab 12

Nach einer Fitnesschallenge wird ein junger Mann mit Knieproblemen eingeliefert. Der Verdacht, dass der Patient sein Knie "nur" überlastet hat, bestätigt sich nicht. Schließlich finden die Ärzte heraus, dass die Freundin des Sportlers nicht ganz unschuldig an seinem Leiden ist. Und: Im Kreißsaal kollabiert ein frischgebackener Vater. Bringt ein verräterischer Hautausschlag die Ärzte auf die richtige Fährte? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen