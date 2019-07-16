Klinik am Südring
Folge 116: Folge 116
23 Min.Folge vom 16.07.2019Ab 12
Nach einer Fitnesschallenge wird ein junger Mann mit Knieproblemen eingeliefert. Der Verdacht, dass der Patient sein Knie "nur" überlastet hat, bestätigt sich nicht. Schließlich finden die Ärzte heraus, dass die Freundin des Sportlers nicht ganz unschuldig an seinem Leiden ist. Und: Im Kreißsaal kollabiert ein frischgebackener Vater. Bringt ein verräterischer Hautausschlag die Ärzte auf die richtige Fährte? Rechte: Sat.1
