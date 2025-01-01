Klinik am Südring
Folge 121: Im Blätterwald
45 Min.Ab 12
Nachdem seine Frau mit Verdacht auf Herzinfarkt in die Klinik kommt, macht sich der Ehemann große Vorwürfe. Hat sie sich überarbeitet, weil er sie zu wenig unterstützt hat? Dann: Eine nicht erklärbare vaginale Entzündung lässt den Freund einer Patientin an ihrer Treue zweifeln. Ist er erneut betrogen worden? Außerdem: Ein Mann mit einem Bandscheibenvorfall will sich unbedingt operieren lassen, aber ohne das Wissen seiner Tochter. Wieso?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
