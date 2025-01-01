Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 122
Folge 122: Versuch macht nicht klug

45 Min.Ab 12

Ein Mann will sich nach einem Autounfall nur unwillig untersuchen lassen. Warum versuchen er und sein Kumpel, den Crash herunterzuspielen? Dann: Ein kleines Mädchen hat sich angeblich beim Rumtoben mit seiner Schwester das Wadenbein angebrochen. Doch die Unfall-Beschreibung passt nicht zu den Verletzungen. Außerdem: Eine Frau erwartet ihr erstes Kind. Aber körperliche Probleme und ihre Gereiztheit machen die Zeit bis zur Geburt für ihren Mann äußerst schwierig.

