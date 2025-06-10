Klinik am Südring
Folge 124: Mann meiner (Alb)Träume
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau verursacht einen Autounfall, weil sie glaubt von ihrem Ex gestalkt zu werden. Aber hat sie ihn wirklich gesehen? Dann: Zwei Freunde werden nach einem Bienenangriff mit Brandverletzungen in die Klinik am Südring gebracht. Wie es dazu kam, schildern sie jedoch sehr unterschiedlich. Außerdem: Bei einer Tauchstunde wird ein Mann bewusstlos. Seine Freundin ist bestürzt nicht nur wegen des Vorfalls, sondern auch wegen der Frau, die ihren Liebsten begleitet.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1