Klinik am Südring
Folge 154: Das Leben meiner Tochter
44 Min.Ab 12
Als ein Mann erwischt wird, wie er Verbandsmaterial aus dem Krankenwagen stiehlt, sind die Ärzte in der Klinik mit einem ungwöhnlichen Kriminalfall konfrontiert. - Das Team muss klären, was zum Zusammenbruch einer jungen Basketballspielerin geführt hat, denn an ihrer Pollenallergie kann es eigentlich nicht liegen. - Eine Frau kommt nach einem Autounfall in die Klinik. Eine mögliche Gehirnerschütterung stellt sich als das kleinste ihrer Probleme heraus.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
