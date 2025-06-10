Klinik am Südring
Folge 198: Beckenbombe
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann ist beim Lasertag verunglückt und klagt seither über starke Rückenschmerzen. Als plötzlich sein Kreislauf zusammenbricht und innere Blutungen festgestellt werden, beginnt ein Kampf ums Überleben. - Ein junger Mann klappt im Behandlungszimmer zusammen. Übertreibt es der Triathlet mit seinen Marathon-Vorbereitungen, oder steckt schlimmstenfalls sogar eine ansteckende Krankheit dahinter?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
