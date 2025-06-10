Klinik am Südring
Folge 205: Zu heiß gebadet
23 Min.Ab 12
Sturz in der Dusche: Ein junger Mann wird mit zahlreichen Verletzungen am Oberkörper eingeliefert. Laut seiner Freundin scheint er häufig ohnmächtig zu werden. Leidet der junge Patient etwa an neuronalen Schäden? - Eltern in großer Sorge: Ihre kleine Tochter muss nach einer Kopfverletzung eine Nacht in der Klinik bleiben. Was zu diesem Zeitpunkt keiner ahnt: Das Mädchen verschweigt eine weitere Verletzung.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
