Klinik am Südring
Folge 213: Rundreise
67 Min.Ab 12
Ein junger Mann wird wenige Tage nach der Rückkehr aus einem ausgedehnten Schweden-Urlaub mit heftigen Magen-Darm Beschwerden eingeliefert. Der Arzt steht vor einem Rätsel, denn die Symptome passen zu keiner ihm bekannten Krankheit. - Ein 14-Jähriger verletzt sich nach einer Rangelei mit seinem Austauschschüler am Kopf. Als er zur Überwachung eine Nacht in der Klinik verbringt, pinkelt er ins Bett. Das Klinikpersonal steht vor einem Rätsel.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1