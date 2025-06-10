Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Lenas zweites Leben

SAT.1Staffel 3Folge 219
Lenas zweites Leben

Klinik am Südring

Folge 219: Lenas zweites Leben

66 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird nach einem Kreislaufkollaps von ihren Freundinnen in die Klinik gebracht. Als sie über Bauchschmerzen klagt und der Arzt einen Ultraschall durchführen will, verlässt sie fluchtartig die Klinik. Was steckt dahinter? - Eine verzweifelte junge Mutter kommt mit ihrem kranken Baby in die Klinik. Doch in der Klinik stellt sich heraus, dass die junge Mutter nach eigenen Angaben nicht stillen kann. Körperlich scheint sie dazu aber durchaus in der Lage zu sein ...

