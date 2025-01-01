Klinik am Südring
Folge 29: Baby 2.0
45 Min.Ab 12
Eine Schwangere trägt ein dunkles Geheimnis mit sich herum. Verliert sie dadurch ihr ungeborenes Kind? - Ein Mädchen verheimlicht zunehmende Mobbingattacken und bringt sich selbst in Gefahr. Kann ihr nach einer schweren Kopfverletzung noch geholfen werden? - Ein junger Mann wird von den Geschwistern seiner Freundin zu einer waghalsigen Challenge angestiftet, aber hat er dabei wirklich sein Leben riskiert?
Klinik am Südring
