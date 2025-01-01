Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 29
Folge 29: Baby 2.0

45 Min.Ab 12

Eine Schwangere trägt ein dunkles Geheimnis mit sich herum. Verliert sie dadurch ihr ungeborenes Kind? - Ein Mädchen verheimlicht zunehmende Mobbingattacken und bringt sich selbst in Gefahr. Kann ihr nach einer schweren Kopfverletzung noch geholfen werden? - Ein junger Mann wird von den Geschwistern seiner Freundin zu einer waghalsigen Challenge angestiftet, aber hat er dabei wirklich sein Leben riskiert?

