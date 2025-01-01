Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der Beschützer

SAT.1Staffel 3Folge 41
Der Beschützer

Klinik am Südring

Folge 41: Der Beschützer

45 Min.Ab 12

Ein Motorradfahrer wird mit schwerem Verletzungen eingeliefert. Die Ärzte befürchten schon das Schlimmste, doch dann steht der junge Mann plötzlich von der Liege auf. Dann: Eine Studentin kommt mit penetrantem Juckreiz im Intimbereich auf die Gynäkologie. Hat ihr neuer Freund etwas damit zu tun? Außerdem: Eine gelangweilte Hausfrau lässt ihre DJ-Leidenschaft wieder aufleben. Doch bei einer 80er-Party erleidet sie einen Schwächeanfall. Ist wirklich ihr Alter daran schuld?

