Folge 41: Der Beschützer
45 Min.Ab 12
Ein Motorradfahrer wird mit schwerem Verletzungen eingeliefert. Die Ärzte befürchten schon das Schlimmste, doch dann steht der junge Mann plötzlich von der Liege auf. Dann: Eine Studentin kommt mit penetrantem Juckreiz im Intimbereich auf die Gynäkologie. Hat ihr neuer Freund etwas damit zu tun? Außerdem: Eine gelangweilte Hausfrau lässt ihre DJ-Leidenschaft wieder aufleben. Doch bei einer 80er-Party erleidet sie einen Schwächeanfall. Ist wirklich ihr Alter daran schuld?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1