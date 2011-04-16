Koch mit Oliver
Folge vom 16.04.2011: So schmeckt Oberösterreich!
23 Min. Folge vom 16.04.2011
Regionale Schmankerl für alle Sinne! Die oberösterreichische Küche lockt mit Bodenständigkeit und moderner Raffinesse: Dieses Mal steht auch Olivers Menü ganz im Zeichen dieser Köstlichkeiten. Das Kochlexikon wirft einen herzhaften Blick auf die kulinarischen Highlights Oberösterreichs: Die Zuschauer reisen zu den schönsten und schmackhaftesten Plätzen der Region ...
