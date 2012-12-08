Kulinarische Advent-Präsente!Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 08.12.2012: Kulinarische Advent-Präsente!
22 Min.Folge vom 08.12.2012Ab 6
Spitzenkoch Oliver Hoffinger zeigt Ihnen diesmal vier Geschenkideen für den Advent. Verzaubern Sie Ihre Liebsten mit selbstgemachten kulinarischen Überraschungen, anstatt mit lieblosen Gutscheinen. Jedes dieser Rezepte ist schnell nachgemacht und lang haltbar. So freuen sich die Beschenkten umso länger!
