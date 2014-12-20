Koch mit! Oliver vom 20.12.2014Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 20.12.2014
29 Min.Folge vom 20.12.2014Ab 6
Auf der kulinarischen Reise durch Österreich sind wir heute im wunderschönen Niederösterreich gelandet, genauer gesagt im Schneebergland. Köstlichkeiten wie ein weihnachtlicher Schweinsbraten mit fluffigen Knödeln und Kraut oder Olivers luftige Nougatknödel im Krokant Mantel sind nur einige Gerichte die heute auf dem Speiseplan stehen.
