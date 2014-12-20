Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf der kulinarischen Reise durch Österreich sind wir heute im wunderschönen Niederösterreich gelandet, genauer gesagt im Schneebergland. Köstlichkeiten wie ein weihnachtlicher Schweinsbraten mit fluffigen Knödeln und Kraut oder Olivers luftige Nougatknödel im Krokant Mantel sind nur einige Gerichte die heute auf dem Speiseplan stehen.

