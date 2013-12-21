Koch mit! Oliver vom 21.12.2013Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 21.12.2013: Koch mit! Oliver vom 21.12.2013
26 Min.Folge vom 21.12.2013Ab 6
Lassen Sie sich einkochen! Oder eigentlich kochen Sie mit uns Ihre Reste ein. Reste- Verwertung nützlich und absolut köstlich. Wir bieten Alternativen zu dem wohlbekannten Grenadiermarsch und anderem Restl- Speisen.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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