Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 29.11.2014

PULS 4Folge vom 29.11.2014
Koch mit! Oliver vom 29.11.2014

28 Min.Folge vom 29.11.2014Ab 6

Zwiebelkuchen, gefüllte Zwiebel und Zwiebelrostbraten: PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger zaubert tolle Köstlichkeiten aus Zwiebeln, die aus der Genussregion Laa in Niederösterreich kommen. Und das bringt Jeannine Mik nicht nur wegen des guten Geschmacks zum Weinen.

