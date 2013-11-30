Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4
Folge vom 30.11.2013
Folge vom 30.11.2013

"Koch mit! Oliver" feiert das jüdische Lichterfest gebührend mit traditionellen Köstlichkeiten und prominenten Gästen. Starköchin und "Neni"-Chefin Haya Molcho und Martha Butbul alias "Jazz Gitti" unterstützen Oliver Hoffinger beim Zubereiten von Speisen wie Latkes mit selbstgebeiztem Lachs oder gebackenen Mäusen. Und dabei kommen sowohl der jüdische Humor als auch der Wiener Schmäh alles andere als zu kurz!

