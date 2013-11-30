Koch mit! Oliver vom 30.11.2013Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 30.11.2013
27 Min. Ab 6
"Koch mit! Oliver" feiert das jüdische Lichterfest gebührend mit traditionellen Köstlichkeiten und prominenten Gästen. Starköchin und "Neni"-Chefin Haya Molcho und Martha Butbul alias "Jazz Gitti" unterstützen Oliver Hoffinger beim Zubereiten von Speisen wie Latkes mit selbstgebeiztem Lachs oder gebackenen Mäusen. Und dabei kommen sowohl der jüdische Humor als auch der Wiener Schmäh alles andere als zu kurz!
