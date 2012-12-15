Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Olivers Weihnachtsmenü

PULS 4Folge vom 15.12.2012
Olivers Weihnachtsmenü

Koch mit Oliver

Folge vom 15.12.2012: Olivers Weihnachtsmenü

26 Min.Folge vom 15.12.2012Ab 6

Moderner Weihnachtsschmaus mit Tradition. Geräucherter Karpfen, Zweierlei von der Ente, Kletzenbrot und Vanillekipferl-Kaiserschmarrn. Verwöhnen Sie Ihre Liebsten mit Traditionsrezepten, neu kreiert. Außerdem: ein unglaublich leckeres Kletzenbrot zum selber Backen. Der Backprofi zeigt wie einfach es geht. Olivers Weihnachtsfestessen. Traditionell, und doch ganz anders. Betörende Rezepte für ein genussvolles Fest.

