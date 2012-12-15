Koch mit Oliver
Folge vom 15.12.2012: Olivers Weihnachtsmenü
26 Min.Folge vom 15.12.2012Ab 6
Moderner Weihnachtsschmaus mit Tradition. Geräucherter Karpfen, Zweierlei von der Ente, Kletzenbrot und Vanillekipferl-Kaiserschmarrn. Verwöhnen Sie Ihre Liebsten mit Traditionsrezepten, neu kreiert. Außerdem: ein unglaublich leckeres Kletzenbrot zum selber Backen. Der Backprofi zeigt wie einfach es geht. Olivers Weihnachtsfestessen. Traditionell, und doch ganz anders. Betörende Rezepte für ein genussvolles Fest.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4