Koch mit! Oliver vom 13.12.2014Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 13.12.2014: Koch mit! Oliver vom 13.12.2014
27 Min.Folge vom 13.12.2014Ab 6
Das Kleinwalsertal in Vorarlberg besticht durch atemberaubende Berggipfel, urige Almen und imposante Natur. Kein Wunder, dass dies eines der beliebtesten Tourismusgebiete Österreichs ist. Aber nicht nur der Mensch fühlt sich hier Wohl. Auch den Tieren geht es hier richtig gut. Und das wirkt sich natürlich auf die Qualität der kulinarischen Schätze dieses Gebietes aus.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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