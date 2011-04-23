Koch mit Oliver
Folge vom 23.04.2011: Restlos Genießen
25 Min.Folge vom 23.04.2011Ab 6
Aus übrig gebliebenen Lebensmitteln etwas Leckeres zaubern! PULS 4-Haubenkoch Oliver Hoffinger zeigt Ihnen, wie sich aus Kochresten ein kulinarisch-vielfältiges Menü zubereiten lässt. Anstatt die "Restln" in den Mülleimer zu werfen, verwandelt er diese mit ein paar einfachen Tipps und Tricks zu neuen Gaumenfreuden. Außerdem: Nachhaltig gekauft, bewusst gegessen und saisonal abgestimmt. Alle Informationen zu regionaler Küche in Olivers Kochlexikon.
