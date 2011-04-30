Erntefrisch - Jetzt wird es bunt!Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 30.04.2011: Erntefrisch - Jetzt wird es bunt!
23 Min.Folge vom 30.04.2011Ab 6
Rechtzeitig zum Auftakt der Gemüse- und Obstsaison stehen regionale und saisonale Zutaten an oberster Stelle. PULS 4 Haubenkoch Oliver Hoffinger kreiert dieses Mal sein Menü mit Vitaminbomben aus Österreich, die zum optimalen Reifezeitpunkt geerntet werden. Ob Spargel, Rhabarber, Radieschen oder Gurken – alles Wissenswerte zum Saisongemüse gibt es im Kochlexikon, dem kulinarischen Info-Beitrag.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4