Koch mit Oliver
Folge vom 09.05.2015: Koch Dich schlank! vom 09.05.2015
11 Min.Folge vom 09.05.2015Ab 6
Oliver Hoffinger hat in 15 Wochen 15 Kilo verloren. Um sein Gewicht zu halten oder eventuell noch ein paar Pfunde mehr zu verlieren, wird Oliver auch in Zukunft die smarten Ernährungstipps beherzigen und fleißig trainieren. Außerdem wird der PULS 4 Küchenchef Café-Puls-Wetterfee Verena Schneider unterstützen, die es ihm gleich tun will und in 8 Wochen ebenfalls 8 Kilo abnehmen möchte. Heute geht es los.
