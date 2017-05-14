Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 14.05.2017

PULS 4Folge vom 14.05.2017
Koch mit! Oliver vom 14.05.2017

Koch mit! Oliver vom 14.05.2017Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 14.05.2017: Koch mit! Oliver vom 14.05.2017

29 Min.Folge vom 14.05.2017Ab 6

Woche 6 bei „Rock mit! Oliver“. Und diesmal gibt es nicht nur kulinarische Überraschungen. Oliver goes Schlager! Aber vor dem Aufgeigen wird Aufgekocht. Gemeinsam mit Schlagerstar Marc Pircher zaubert der PULS 4 Küchenchef die flaumigsten Spinat-Bergkäs-Knödel mit brauner Butter und geriebenem Parmesan. Und danach gibt es zartes Lammbratl mit einer herrlichen Kräuterkruste und in köstlichem Lammfond geschmortes Gemüse.

Alle verfügbaren Folgen