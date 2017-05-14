Koch mit! Oliver vom 14.05.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 14.05.2017: Koch mit! Oliver vom 14.05.2017
Folge vom 14.05.2017
Woche 6 bei „Rock mit! Oliver“. Und diesmal gibt es nicht nur kulinarische Überraschungen. Oliver goes Schlager! Aber vor dem Aufgeigen wird Aufgekocht. Gemeinsam mit Schlagerstar Marc Pircher zaubert der PULS 4 Küchenchef die flaumigsten Spinat-Bergkäs-Knödel mit brauner Butter und geriebenem Parmesan. Und danach gibt es zartes Lammbratl mit einer herrlichen Kräuterkruste und in köstlichem Lammfond geschmortes Gemüse.
