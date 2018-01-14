Koch mit Oliver vom 14.01.2018Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 14.01.2018: Koch mit Oliver vom 14.01.2018
30 Min.Folge vom 14.01.2018Ab 6
Was sich der Hoffinger da immer einfallen lässt! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Aber wenn es anders kommt als man glaubt, und dann aus einem Gericht etwas entsteht, das gar nicht geplant war: Dann nennt man das „Kochen“. Und das ist nicht nur Ihnen schon passiert, sondern passiert auch Oliver Hoffinger vor laufender Kamera. Und da wird einfach spontan das Gericht geändert. Aber das die „Ex-Mega-Ravioli-Canneloni-Nicht-Lasagne“ dennoch unwiderstehlich wird, ja das liegt in Olivers Natur. Ebenso wie eine perfekt medium gebratene Rindsroulade, einfacher kann man gar nicht köstlich kochen!
