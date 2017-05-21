Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 21.05.2017

PULS 4Folge vom 21.05.2017
Koch mit! Oliver vom 21.05.2017

Koch mit! Oliver vom 21.05.2017Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 21.05.2017: Koch mit! Oliver vom 21.05.2017

32 Min.Folge vom 21.05.2017Ab 6

Woche 7 bei „Rock mit! Oliver“. Diesmal gleich mit zwei musikalischen Gästen! Zuerst kocht Oliver Hoffinger mit der Vorarlberger Sängerin Franziska Isele auf. Gemeinsam zaubern sie die intensivsten Kässpätzle mit herzhaftem Kartoffelsalat und geben im Anschluss auch ihr musikalisches Debüt. Danach zeigt die Heart-Rockband Freiraum5 mit einem zartrosa Beiried auf knackigem Pfannengemüse, was für Kochkünste in ihnen schlummern. Aber auch diese Jungs schnappt sich der PULS 4 Küchenchef für ein kleines Rockkonzert.

