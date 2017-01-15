Koch mit! Oliver vom 15.01.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 15.01.2017: Koch mit! Oliver vom 15.01.2017
Folge vom 15.01.2017
Was passiert, wenn PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger einmal krank ist? Richtig, the show must go on! Das hat sich auch sein Team gedacht und mal kurzerhand das Küchenzepter übernommen. Doch ganz alleine sind sie dann auch wieder nicht, denn Oliver lässt das sicher nicht unkommentiert, nicht einmal vom Bett aus. Mit einer herzhaft französischen Zwiebelsuppe, feurigen Chili-Enchiladas und überbackenen Schinkenfleckerl wollen sie ihn von ihrem Können überzeugen. Wie wohl Olivers Urteil ausfällt?
