Koch mit Oliver
Folge vom 26.11.2017: Koch mit Oliver vom 26.11.2017
Folge vom 26.11.2017
Was sich der Hoffinger da immer einfallen lässt! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Aus dem Gasthaus kennt man den Altwiener Suppentopf vielleicht als eine bessere Nudelsuppe. Aber mit Olivers Tricks zaubern auch sie eine Version, die ihr zu Hause in ein Wiener Edelbeisl verwandelt. Und was gibt es schöneres, als ein saftiges rosa Schweinsfilet auf herzhaftem Steinpilzrisotto? Eben. Den Abschluss macht eine fruchtiger Birnen-Nuss-Strudel, für deren Rum-Rosinen Oliver Hoffinger fast die PULS 4 Küche abfackelt!
