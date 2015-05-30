Koch Dich schlank! vom 30.05.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 30.05.2015: Koch Dich schlank! vom 30.05.2015
14 Min.Folge vom 30.05.2015Ab 6
PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger hat seinen Abnehm-Selbstversuch erfolgreich gemeistert und in 15 Wochen ganze 15 Kilo abgenommen. Jetzt will es jemand anderer wissen: Cafe Puls Wetterfee Verena Schneider! Seit 3 Wochen schlemmt sie sich schlank, mit viel Genuss und ohne Verzicht. Durch smarte Ernährung und etwas mehr Bewegung sollen überflüssige Kilos purzeln. Dabei auf Genuss verzichten? Nein Danke. Zarte Hühnerroulade mit Quinoa-Risotto auf Spargel-Radieschen-Gemüse.
