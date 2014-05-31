Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit! Oliver vom 31.05.2014

27 Min. Ab 6

"Koch mit" Oliver" zeigt, was in den Vorrunden alles passiert ist und sämtliche TeilnehmerInnen vor einer Expertenjury bestehen mussten. Die besten acht Teams aus den Vorrunden haben den Einzug ins "Duell in der Küche" geschafft und stellen sich im weiteren Verlauf im KO System der prominenten Jury bestehen aus Starkoch Christian Petz, PULS 4 Lady Sabine Mord und Hotelfachfrau Katharina Pirktl. Welche Teams schaffen den Einzug ins Halbfinale?

