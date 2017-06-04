Koch mit! Oliver vom 04.06.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 04.06.2017: Koch mit! Oliver vom 04.06.2017
31 Min.Folge vom 04.06.2017Ab 6
Woche 9 bei „Rock mit! Oliver“. Kultproduzent Rob Bolland mischt Oliver Hoffingers Küche auf. Der Hitschreiber von Stars wie Falco und Status Quo zeigt an der Seite des PULS4 Küchenchefs sein kulinarisches Hitpotenzial. Gemeinsam produzieren sie traumhaft saftiges Bohnen-Linsen-Ragout mit herzhaftem Speck und wunderbar flaumigen Serviettenknödel. Und danach gibt es zarte Saté Hühnerspieße auf samtigen asiatischen Nudeln und knackigem Gemüse. Aber auch ein Medley seiner größten Hits darf auf keinen Fall fehlen.
Altersfreigabe:
6
