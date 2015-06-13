Olivers Wirtshausküche vom 13.06.2015Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.06.2015: Olivers Wirtshausküche vom 13.06.2015
21 Min. Ab 6
PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger zaubert heute wieder köstliche Gerichte aus der österreichischen Wirtshausküche. Heute steht ihm Dorf braucht Wirt Coachin und Wirtshaus-Besitzerin Stefanie Herkner zur Seite. Die beiden Küchen-Profis zaubern köstliche Krautfleckerl und die flaumigsten Selchfleischknödel des Landes.
