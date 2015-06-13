Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Olivers Wirtshausküche vom 13.06.2015

PULS 4
Olivers Wirtshausküche vom 13.06.2015

Olivers Wirtshausküche vom 13.06.2015Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 13.06.2015: Olivers Wirtshausküche vom 13.06.2015

21 Min.Folge vom 13.06.2015Ab 6

PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger zaubert heute wieder köstliche Gerichte aus der österreichischen Wirtshausküche. Heute steht ihm Dorf braucht Wirt Coachin und Wirtshaus-Besitzerin Stefanie Herkner zur Seite. Die beiden Küchen-Profis zaubern köstliche Krautfleckerl und die flaumigsten Selchfleischknödel des Landes.

