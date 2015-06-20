Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch Dich schlank! vom 20.06.2015

PULS 4Folge vom 20.06.2015
Koch Dich schlank! vom 20.06.2015

Koch Dich schlank! vom 20.06.2015Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 20.06.2015: Koch Dich schlank! vom 20.06.2015

10 Min.Folge vom 20.06.2015Ab 6

PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger hat es geschafft und in 15 Wochen satte 15 Kilo abgenommen. Jetzt sagt Cafe Puls Wetterfee Verena Schneider ihren ungeliebten Kilos den Kampf an!Nur durch smarte Ernährung und etwas mehr Bewegung sollen überflüssige Kilos purzeln. Heute schlemmt sie leichte Schweinsmedaillons mit gefüllten Portobello Pilzen auf knackigem Kräutersaitling-Salat. Ja, so köstlich kann Abnehmen sein!

