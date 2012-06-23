Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Schnelle Sommersnacks

PULS 4Folge vom 23.06.2012
Schnelle Sommersnacks

Schnelle SommersnacksJetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 23.06.2012: Schnelle Sommersnacks

24 Min.Folge vom 23.06.2012Ab 6

Sind Sie schon in Sommerstimmung? Wir haben die perfekten Häppchen für unterwegs! Erfrischender Genuss, der satt macht und obendrein gesund ist. Lassen Sie sich den Sommer schmecken! ... Menü: Sülzchen vom Paradeiser und Mozzarella, Spargel Cordon bleu, Salatgurken mit Räucherlachs, Marillen mit Nougatfülle / Alle Infos auf kochmitoliver.at ...

