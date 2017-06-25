Koch mit! Oliver vom 25.06.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 25.06.2017: Koch mit! Oliver vom 25.06.2017
30 Min.Folge vom 25.06.2017Ab 6
Oliver Hoffingers kulinarische Weltreise führt diesmal nach Japan. Mit Gastkoch und Sushi-Meister Wolfgang Krivanec zaubert der PULS4 Küchenchef ein wunderbar-köstliches Thunfisch Tataki und einzigartig aromatische Nasu-Melanzani, getoppt mit einer himmlischen Sesam-Miso-Sake Creme. Und danach gibt es das zarteste Teppanyaki Rib Eye auf Pickles-Rotkraut und knackigen Zuckerschoten.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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