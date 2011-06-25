Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Kulinarische Geheimnisse der Rohkost!

PULS 4Folge vom 25.06.2011
Kulinarische Geheimnisse der Rohkost!

Kulinarische Geheimnisse der Rohkost!Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 25.06.2011: Kulinarische Geheimnisse der Rohkost!

21 Min.Ab 6

Verzichten Sie auf Herd und Backofen und genießen Sie den natürlichen Geschmack. Oliver Hoffinger zeigt die kulinarischen Geheimnisse der Rohkost und zaubert Hauben-Gerichte ganz ohne technische Hilfsmittel. Das Kochlexikon entführt Sie in die Steiermark und schaut einen Produzenten von Rinderrohschinken über die Schulter.

