Koch mit Oliver
Folge vom 30.06.2012: Fingerfood
24 Min.Folge vom 30.06.2012Ab 6
Lassen Sie das Besteck einmal beiseite! In dieser Folge zeigt Oliver geniale Ideen für Fingerfood: Die Snacks sind im Handumdrehen zubereitet und es bleibt Zeit, die Party zu genießen. Überraschen Sie Ihre Gäste mit diesen köstliche Kleinigkeiten ... Babypaprika gefüllt mit lauwarmen Pastasalat / Pilzpfanne in Tomaten-Rotweinsauce / Rindfleischbällchen auf Zitronengrasspießchen / Kirschen-Marzipan-Tartes ...
