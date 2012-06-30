Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Fingerfood

PULS 4Folge vom 30.06.2012
Fingerfood

Koch mit Oliver

Folge vom 30.06.2012: Fingerfood

24 Min.Folge vom 30.06.2012Ab 6

Lassen Sie das Besteck einmal beiseite! In dieser Folge zeigt Oliver geniale Ideen für Fingerfood: Die Snacks sind im Handumdrehen zubereitet und es bleibt Zeit, die Party zu genießen. Überraschen Sie Ihre Gäste mit diesen köstliche Kleinigkeiten ... Babypaprika gefüllt mit lauwarmen Pastasalat / Pilzpfanne in Tomaten-Rotweinsauce / Rindfleischbällchen auf Zitronengrasspießchen / Kirschen-Marzipan-Tartes ...

