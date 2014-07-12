Koch mit! Oliver vom 12.07.2014Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 12.07.2014
24 Min. Ab 6
Schwammerlgulasch mit Knödel, Fish & Chips und ein warmer Cheese-Cake mit Beeren! Und das, in kürzester Zeit! Verrückt, größenwahnsinnig oder genial? Oliver Hoffinger will allen beweisen, dass er in nur sieben Minuten eine fertige, saisonale und noch dazu köstliche Speise zaubern kann.
