Koch mit! Oliver vom 16.07.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 16.07.2017: Koch mit! Oliver vom 16.07.2017
26 Min.Folge vom 16.07.2017Ab 6
Die kulinarische Weltreise führt Oliver Hoffinger nach New York! Dort, wo der PULS4 Küchenchef einst gelebt und gearbeitet hat, gibt es weit mehr als nur Burger und Pommes. Saftig und flaumig wird es mit einem sensationellen Lox-Bagel, die New York Style Meat and Pepperoni-Pizza ist ein knuspriger Traum aus Fleisch und Käse und als urtypisch amerikanische Süßspeise gibt es verführerische Double Chocolate Cookies.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4