Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 17.07.2016

PULS 4Folge vom 17.07.2016
Koch mit! Oliver vom 17.07.2016

Koch mit! Oliver vom 17.07.2016Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 17.07.2016: Koch mit! Oliver vom 17.07.2016

26 Min.Folge vom 17.07.2016Ab 6

Männer zurück an den Herd! Oder nein, zurück in die Berge, wie man in diesem Fall sagen müsste! PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger hat seine Kochlöffel und Wanderschuhe in den Rucksack gepackt und kocht heute mit Stadtlwirt Walter Lutz auf 2000 Höhenmetern im wunderschönen Nauders in Tirol eine wundervolle Nachspeise aus österreichischen Äpfeln, italienischem Gelato und Schweizer Schokolade.

Alle verfügbaren Folgen