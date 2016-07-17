Koch mit! Oliver vom 17.07.2016Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 17.07.2016: Koch mit! Oliver vom 17.07.2016
26 Min.Folge vom 17.07.2016Ab 6
Männer zurück an den Herd! Oder nein, zurück in die Berge, wie man in diesem Fall sagen müsste! PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger hat seine Kochlöffel und Wanderschuhe in den Rucksack gepackt und kocht heute mit Stadtlwirt Walter Lutz auf 2000 Höhenmetern im wunderschönen Nauders in Tirol eine wundervolle Nachspeise aus österreichischen Äpfeln, italienischem Gelato und Schweizer Schokolade.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4