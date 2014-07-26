Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit! Oliver vom 26.07.2014

26 Min. Ab 6

Ein Spitzenkoch am Prüfstand: In diesem Kochduell kämpft PULS 4-Spitzenkoch Oliver Hoffinger gegen den Küchenchef des Hilton Vienna Plaza. Knifflige Aufgaben und Sprachbarrieren bei der Zubereitung französischer Köstlichkeiten stehen am Speiseplan. Wer wird gewinnen? Und wer wird verlieren?

