Koch mit Oliver

Koch mit Oliver vom 21.01.2018

PULS 4
Folge vom 21.01.2018
30 Min.
Ab 6

Was sich der Hoffinger da immer einfallen lässt! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Aber geht das bei einem klassischen Reisfleisch eigentlich? Ja! Und Oliver macht diesen Wirtshaustraum nicht nur zarter, sondern auch noch würziger und vor allem schneller! Und das auch noch nach dem Rezept seines Vaters. Und gibt es etwas befriedigenderes als flaumig-intensive Vorarlberger Käsknöpfle? Eigentlich ist das ja schon der erwachsene Bruder der Käsespätzle, aber mit diesem Rezept sind wahrscheinlich das Beste was aus Käse machen kann. Den Abschluss macht eine Süßspeise, die man eigentlich nur aus der Kindheit kennt: Gebackene Mäuse. Oliver Hoffinger beweist, dass man damit auch locker noch Erwachsene einkochen kann!

