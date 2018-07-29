Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Koch mit Oliver

Italienische Grüße aus der Vorstadt

PULS 4Folge vom 29.07.2018
Italienische Grüße aus der Vorstadt

Italienische Grüße aus der VorstadtJetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 29.07.2018: Italienische Grüße aus der Vorstadt

22 Min.Folge vom 29.07.2018Ab 6

In „Koch mit! Oliver“ bekommt PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger Besuch aus der Vorstadt. „Vorstadtprinz“ Andreas Fritsch kocht einen herrlichen Meeresfrüchte-Eintopf mit frischen Garnelen, Calamari und Muscheln. Oliver macht einen herzhaften Auflauf aus köstlichen Pizza-Brioche-Schnecken. Außerdem gibt es noch einen Double-Cheeseburger frisch vom Grill mit knackigen Süßkartoffelpommes.

Alle verfügbaren Folgen