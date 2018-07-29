Italienische Grüße aus der VorstadtJetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 29.07.2018: Italienische Grüße aus der Vorstadt
22 Min.Folge vom 29.07.2018Ab 6
In „Koch mit! Oliver“ bekommt PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger Besuch aus der Vorstadt. „Vorstadtprinz“ Andreas Fritsch kocht einen herrlichen Meeresfrüchte-Eintopf mit frischen Garnelen, Calamari und Muscheln. Oliver macht einen herzhaften Auflauf aus köstlichen Pizza-Brioche-Schnecken. Außerdem gibt es noch einen Double-Cheeseburger frisch vom Grill mit knackigen Süßkartoffelpommes.
