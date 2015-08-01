Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 01.08.2015

PULS 4Folge vom 01.08.2015
27 Min.Folge vom 01.08.2015Ab 6

Oliver Hoffinger schickt ihren Gaumen in die sonnige Türkei. Köstliche Sigara Börek gefüllt mit Schafskäse, würziger Iskender Kebab mit Fladenbrot und knuspriges Baklava. PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger schickt ihren Geschmacksinn aus Reißen. Diesmal werden typisch türkische Köstlichkeiten aufgetischt. 

