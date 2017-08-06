Koch mit Oliver vom 06.08.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 06.08.2017: Koch mit Oliver vom 06.08.2017
Folge vom 06.08.2017
Auch diesmal blickt Oliver Hoffinger kulinarisch über den Tellerrand – und zwar nach Venezuela. Gemeinsam mit dem gebürtigen Venezolaner und Restaurantbetreiber Sotero Rodriguez zaubert der PULS4 Küchenchef den südamerikanischen Burger-Bruder: die köstlichsten Arepas jenseits des Atlantiks mit saftiger und zart feuriger Hühnerkeulen-Gemüsefüllung. Und danach gibt es herzhaft knusprige Schweinefleisch-Chicharrones auf krossen Yuca-Pommes und einen umwerfend schnellen, aber vor allem auch umwerfend guten Tropical Cheesecake mit den besten Früchten, die Venezuela zu bieten hat.
