Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Koch mit Oliver

Koch mit Oliver vom 06.08.2017

PULS 4Folge vom 06.08.2017
Koch mit Oliver vom 06.08.2017

Koch mit Oliver vom 06.08.2017Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 06.08.2017: Koch mit Oliver vom 06.08.2017

31 Min.Folge vom 06.08.2017Ab 6

Auch diesmal blickt Oliver Hoffinger kulinarisch über den Tellerrand – und zwar nach Venezuela. Gemeinsam mit dem gebürtigen Venezolaner und Restaurantbetreiber Sotero Rodriguez zaubert der PULS4 Küchenchef den südamerikanischen Burger-Bruder: die köstlichsten Arepas jenseits des Atlantiks mit saftiger und zart feuriger Hühnerkeulen-Gemüsefüllung. Und danach gibt es herzhaft knusprige Schweinefleisch-Chicharrones auf krossen Yuca-Pommes und einen umwerfend schnellen, aber vor allem auch umwerfend guten Tropical Cheesecake mit den besten Früchten, die Venezuela zu bieten hat.

Alle verfügbaren Folgen