Folge vom 08.08.2015
31 Min. Ab 6
Willkommen in ihrem Urlaub - PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger nimmt sie mit auf eine Reise rund ums Mittelmeer und bringt Urlaubsflair zu ihnen nach Hause. Heute geht es nach Kroatien, gemeinsam mit Cafè Puls Moderatorin Bianca Schwarzjirg zaubert Oliver jetzt Kabeljau im Prsut Mantel und andere Köstlichkeiten aus Kroatien.
Altersfreigabe: 6
6
