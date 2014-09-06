Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 06.09.2014

PULS 4
28 Min. Ab 6

Heute kocht Oliver Hoffinger die Wiener Klassiker. Und da wird der gebürtige Wiener richtig emotional. Denn bei Wiener Schnitzel, Tafelspitz, Gulasch und Erdäpfelsalat ist Oliver konservativ! Aber wir schauen uns auch an, welche Lebensmittel in Wien wachsen und produziert werden.

