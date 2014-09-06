Koch mit! Oliver vom 06.09.2014Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 06.09.2014: Koch mit! Oliver vom 06.09.2014
28 Min.Folge vom 06.09.2014Ab 6
Heute kocht Oliver Hoffinger die Wiener Klassiker. Und da wird der gebürtige Wiener richtig emotional. Denn bei Wiener Schnitzel, Tafelspitz, Gulasch und Erdäpfelsalat ist Oliver konservativ! Aber wir schauen uns auch an, welche Lebensmittel in Wien wachsen und produziert werden.
