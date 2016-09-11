Koch mit Oliver
Folge vom 11.09.2016: Die perfekte Pasta
30 Min.Folge vom 11.09.2016Ab 6
Bei PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger dreht sich diesmal alles um die perfekte Pasta. Es gibt herzhaft gefüllte Riesen-Raviolos mit Spinat und Ricotta in traumhafter Salbeibutter und außerdem die köstlichste Lasagne seit der Entdeckung der Tomate... So al dente kochen eben nur echte Kerle bei „Männer zurück an den Herd“! Und in "Das muss man(n) können" erlebt Zuschauer Harald sein erstes Mal bei deftig würzigen Spaghetti Carbonara mit Whiskey. Die Hand hält ihm dabei natürlich Oliver und zeigt dem Familienvater, wo der Kochlöffel hängt.
Altersfreigabe:
6
