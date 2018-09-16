Grüße aus Salzburg mit Didi MaierJetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 16.09.2018: Grüße aus Salzburg mit Didi Maier
20 Min.Folge vom 16.09.2018Ab 6
PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger zu Gast in Salzburg. An der Seite von Starkoch und „Das jüngste Gericht“-Juror Didi Maier zaubert Oliver saftigen Bierschopfbraten samt flaumigem Brezenauflauf. Und bei Didi gibt’s Zanderfilet im knusprigem Sesam-Nuss-Mantel auf einer süß-sauren Pilzsauce. Das passiert, wenn zwei Spitzenköche gemeinsame Sache machen!
